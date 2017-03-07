اعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم, يوم الثلاثاء, ان المباحثات التركية الروسية الامريكية التي جرت اليوم في مدينة انطاليا تهدف إلى الحيلولة دون حدوث "صدامات" بين أطراف الأزمة السورية .

ونقلت وسائل اعلام عن يلدريم, في مؤتمر صحفي, قوله ان القادة العسكريين يبحثون "مسألة الحيلولة دون حوادث وصدامات، لدى إجراء العمليات في سوريا", محذراَ من أن "ازدياد خطر نشوب صدامات في حال لم تتمكن الأطراف الثلاثة من التوصل إلى تعاون كامل النطاق".

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واضاف يلدريم ان "موقف تركيا والتحالف الدولي وإيران وروسيا والولايات المتحدة موحد حول ضرورة التعاون من أجل تحييد المخاطر التي مصدرها التنظيمات الإرهابية في سوريا",

وجرت, صباح الثلاثاء, مشاورات في مدينة انطاليا بين رؤساء هيئة الأركان للدول الثلاث فاليري غيراسيموف وخلوسي أكار وجوزيف دانفورد , حول قضايا الأمن في سوريا والعراق.

وعقدت, في الاونة الاخيرة, اجتماعات ثلاثية روسية تركية امريكية , حيث كان الملف الملف وتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في البلاد ضمن اولوية المباحثات..

وتسارعت وتيرة التسوية السياسية في سوريا, حيث تم التوصل لاتفاق الهدنة بدعم روسي تركي, فيما جرت جولتي مفاوضات سورية سورية في العاصمة استانا بهدف تثبيت وقف اطلاق النار, بالإضافة لمفاوضات جنيف4, على ان يتم استئنافها في 20 من الشهر الجاري.