تعرض مخيم الوافدين بريف دمشق وقرية عقارب بريف حماه, يوم الثلاثاء, لسقوط قذائف صاروخية, اسفرت عن سقوط ضحايا.

وذكرت مصادر مؤيدة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان قذائف صاروخية أطلقتها المجموعات الارهابية على قرية عقارب بريف حماه الشرقي, ما ادى الى مقتل مواطنة واصابة اخر.

وكانت قذائف ورصاص قنص استهدفت قرية الأصيلة شمال غرب حماة منذ يومين, مما اسفر عن مقتل طفلين واصابة 2 اخرين.

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وفي ريف دمشق, اشارت المصادر الى ان سقوط مصابين جراء استهداف المسلحين لمخيم الوافدين بريف دمشق بـ 4 قذائف صاروخية.

وجاء ذلك بعد يومين من سقوط قذائف صاروخية على ضاحية حرستا ومحيطها في ريف دمشق, مما ادى الى سقوط ضحايا.

وعاودت القذائف, في الفترة الأخيرة, استهداف مناطق عدة, خاضعة للنظام, في دمشق وريفها ما يؤدي لسقوط ضحايا وأضرار مادية, وذلك بعد أن شهدت العاصمة هدوءا نسبيا.

وتتعرض عدد من المناطق الخاضعة لسيطرة النظام لاسيما دمشق وحلب ودير الزور وادلب ودرعا لسقوط قذائف هاون وصاروخية, ما يؤدي الى سقوط قتلى وجرحى ووقوع أضرار مادية في الممتلكات.