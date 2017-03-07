اعلن السفير السوري لدى موسكو رياض حداد، يوم الثلاثاء, ان بشار الجعفري سيترأس وفد النظام السوري إلى لقاء أستانا المقبل, المقرر عقده في وقت لاحق من الشهر الجاري.

ونقلت وكالة الانباء (سبونتيك) عن حداد قوله, للصحفيين , ان "الجعفري بالتأكيد سيترأس وفد سوريا الى اجتماع استانا ".

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ومن المقرر أن ينعقد لقاء جديد من المفاوضات السورية في العاصمة الكازاخستانية أستانا، يومي 14 و15 آذار الجاري.

ويأتي اللقاء المزمع عقده في استانا بعد مفاوضات سلام سورية عقدت في مدينة جنيف السويسرية, وتم مناقشة عدة ملفات ومسائل تتعلق بالازمة , على ان يتم استئنافها في 20 من الشهر الجاري.

واستضافت أستانا ، يومي 23-24 كانون الثاني محادثات بين ممثلي أطراف الأزمة السورية، وبرعاية تركيا وروسيا وإيران، باعتبارها الدول الضامنة لتثبيت نظام وقف الأعمال القتالية المعمول به حاليا في سوريا، والذي دخل حيز التنفيذ في 30 كانون الأول ، وكذلك بحضور المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي مستورا.

كما استضافت استانا في 15 شباط الماضي اجتماعا اخر بقيادة تركيا وروسيا، ومشاركة إيران والولايات المتحدة الأمريكية والنظام السوري والمعارضة, دون صدور بيان ختامي.