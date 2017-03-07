خصصت رئاسة مجلس الوزراء مبلغ قدره 147 مليار ليرة للمشاريع الإسعافية لإعادة الإعمار لعام 2017 .

وذكرت وسائل اعلام محلية ان رئيس الحكومة عماد خميس صادق على الخطة الإسعافية لإعادة الإعمار ,بعد أن أقرتها لجنة إعادة الإعمار المشكلة في مجلس الوزراء.

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وقدمت اللجنة قائمة نهائية للمشاريع الاسعافية المقدمة من الوزارات, وبلغت القيمة الاجمالية لمشروع الخطة الاسعافية على مستوى الوزارات والجهات العامة التابعة لها لعام 2017 نحو 147 مليار ليرة .

وتوزعت المشاريع بين الوزارات المعنية نحو ترميم واصلاح المدارس وصيانة المنشآت و إعادة تأهيل واصلاح الشبكات الكهربائية المتضررة و تأمين المستلزمات اللازمة لعملية إعادة الإعمار و الاصلاح وتأهيل المباني المتضررة التابعة لمختلف لوزارات و صيانة واصلاح المشاريع المائية و صيانة الآلات و المعدات الهندسية وغيرها من الأولويات التي تم وضعها وتحتاج لخطط إسعافية.

وتعرضت منازل ومنشآت ومؤسسات ومشافي ومصانع اضافة الى حقول نفطية, منذ بدء الأحداث في سوريا, للتدمير وللاستهداف, حيث تتهم السلطات السورية "جماعات مسلحة وممولة" من الخارج بتنفيذ هذه الاعتداءات, بينما تحمل أطياف من المعارضة السلطات السورية مسؤولية ما يجري في البلاد.