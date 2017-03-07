syria-news.com
الصفحة الرئيسية
من نحن
اسرة الموقع
أكثر المواضيع قراءة
الإعلان في سيريانيوز
الإتصال بنا
انخفاض أسعار البيض وثبات أسعار الفروج
الاخبار الاقتصادية

اصدرت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق, يوم الثلاثاء, نشرة جديدة بأسعار  الفروج والبيض.


 

وحددت النشرة أسعار الفروج (حي – مذبوح منظف – شرحات- فروج مشوي – مسحب – بروستد - ), والتي تبين ان الاسعار لا تزال ثابتة.

كما حددت النشرة أسعار صحون البيض, حيث تبين ان الاسعار شهدت انخفاضا, مقارنة بالنشرة السابقة. .

يشار الى ان المؤسسة العامة للدواجن كشفت , في وقت سابق أن سعر مادتي البيض والفروج انخفض ما بين 10 إلى 15% خلال الفترة الماضية، مرجعة سبب ذلك إلى "الدعم الحكومي".

سيريانيوز
2017-03-07 13:20:07
شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:



شارك بالتعليق