انخفاض أسعار البيض وثبات أسعار الفروج الاخبار الاقتصادية شارك

اصدرت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق, يوم الثلاثاء, نشرة جديدة بأسعار الفروج والبيض.

وحددت النشرة أسعار الفروج (حي – مذبوح منظف – شرحات- فروج مشوي – مسحب – بروستد - ), والتي تبين ان الاسعار لا تزال ثابتة. كما حددت النشرة أسعار صحون البيض, حيث تبين ان الاسعار شهدت انخفاضا, مقارنة بالنشرة السابقة. . يشار الى ان المؤسسة العامة للدواجن كشفت , في وقت سابق أن سعر مادتي البيض والفروج انخفض ما بين 10 إلى 15% خلال الفترة الماضية، مرجعة سبب ذلك إلى "الدعم الحكومي". سيريانيوز



2017-03-07 13:20:07 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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