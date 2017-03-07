عقد, صباح الثلاثاء, اجتماعاَ ثلاثياَ, في مدينة انطاليا, ضم روسيا وتركيا والولايات المتحدة, حيث تم بحث الملف السوري.

وأوضحت رئاسة الأركان التركية, في بيان, نشرته وكالات انباء, ان "رئيس هيئة الأركان خلوصي آكار أجرى لقاءا مع نظيريه الأمريكي فرنسيس دانفورد، والروسي فاليري غيراسيموف في مدينة أنطاليا جنوبي البلاد.

و تناول اللقاء عددا من القضايا الأمنية المتعلقة بالمنطقة وعلى رأسها الأوضاع في سوريا والعراق, بحسب البيان.

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وعقدت, في الاونة الاخيرة, اجتماعات ثلاثية روسية تركية امريكية , حيث كان الملف الملف وتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في البلاد ضمن اولوية المباحثات..

وتسارعت وتيرة التسوية السياسية في سوريا, حيث تم التوصل لاتفاق الهدنة بدعم روسي تركي, فيما جرت جولتي مفاوضات سورية سورية في العاصمة استانا بهدف تثبيت وقف اطلاق النار, بالإضافة لمفاوضات جنيف4, على ان يتم استئنافها في 20 من الشهر الجاري.