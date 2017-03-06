لقي ثلاثة سوريين حتفهم واصيب خمسة آخرين يوم الاثنين، في مدينة كليس جنوب تركيا اثر اصابتهم بالاشتباكات التي دارت بين المعارضة المسلحة وعناصر تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) على الجانب السوري.

وذكرت وكالة (الأناضول) أن الاشتباكات اندلعت بين قوات المعارضة المسلحة و"داعش" يوم الأحد في محيط مدينتي أعزاز والباب بريف مدينة حلب المتاخمة للحدود التركية".

واشارت الوكالة الى ان "المصابين السوريين نقلوا الى مستشفى كليس الحكومي لتلقي العلاج".

وكان الجيش التركي عزز إجراءاته المتخذة على الحدود مع سوريا، بسبب الاشتباكات بين "الجيش الحر" وتنظيم "داعش" ، وسقوط قذائف صاروخية على ولاية كليس.