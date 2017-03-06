واصل الجيش النظامي, يوم الاثنين, تقدمه في ريف حلب الشرقي, حيث استعاد السيطرة على عدة بلدات وقرى, من تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش), في وقت سيطر على مساحات جديدة في دير الزور و درعا البلد.

وذكرت مصادر مؤيدة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان النظامي سيطر على بلدات الرؤوفية- عشيني – مزرعة عشيني – غديني- الفلوطية – رسم الحمام – العتيبة – العريضية – قصر سلوم – عباجة – مزرعة عباجة – رسم الأحمر – جبل الصلمة - جبل سلمى – المنفوخة – أم ميال ميري – ابو تينة – مشرفة- الاسماعيلية – جركس بريف حلب, بعد معارك مع داعش.

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يشار إلى ان الجيش النظامي بدأ بداية شباط الماضي حملة عسكرية واسعة في ريف حلب الشرقي سيطر خلالها على عدة بلدات وقرى وتلال استراتيجية.

وفي درعا البلد, اشارت المصادر الى ان الجيش النظامي استعاد السيطرة على ثلاثة كتل جديدة شمال غرب جامع المنشية بدرعا البلد, بعد معارك مع فصائل معارضة مسلحة.

أما دير الزور, بينت المصادر ان الجيش النظامي تمكن من السيطرة على “تلة علوش” , بعد معارك مع داعش, كما سيطر نارياً على طريق “جبل الثردة ـ المقابر".

وتأتي أهمية السيطرة على “تلة علوش” لإحكام السيطرة النارية على خط منطقة “المقابر ـ جبل الثردة” باعتباره خط الإمداد الذي كان يستخدمه تنظيم “داعش” لتمويله بالسلاح والعتاد والمؤن.

يشار الى ان "داعش" يسيطر على معظم محافظة دير الزور عدا مناطق في المدينة ومحيطها تخضع لسيطرة القوات النظامية, حيث تعاني من حصار من قبل التنظيم, وتتعرض المناطق الخاضعة للتنظيم بالمجمل لقصف من الطيران الحربي وطيران التحالف.