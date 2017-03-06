الوحدة والجيش يواصلان الانتصارات بكأس الاتحاد الآسيوي اخبار الرياضة شارك

حقق الوحدة السوري فوزه الثاني توالياً في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي بانتصاره على الصفاء اللبناني (2-0) في ثاني جولات الدور الأول من المسابقة (المجموعة الثانية).

وسجل للفريق البرتقالي محمد فارس 28 ورجال رافع 65، في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب صيدا البلدي في لبنان (أرض بديلة للوحدة السوري)



ورفع الوحدة رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، فيما اكتفى الصفاء بنقطة واحدة فقط حتى الآن.



وفاز القوة الجوية العراقي حامل اللقب والذي حقق فوزه الأول بتغلبه على ضيفه الحد البحريني 2-1 على ملعب سعود بن عبد الرحمن بنادي الوكرة في قطر.



وكان القوة الجوية استهل حملة الدفاع عن لقبه بتعادل سلبي مع مضيفه الصفاء الذي وقف رصيده عند نقطة واحدة، فيما بقي الحد من دون رصيد بعد تلقيه الخسارة الثانية على التوالي.



وبدوره حقق الجيش فوزه الثاني في البطولة وذلك على حساب السويق العماني بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في العاصمة العمانية مسقط لحساب المجموعة الأولى التي تضم أيضاً الزوراء العراقي والأهلي الاردني .



وقدم الفريقان أداء متوسطاً في الشوط الأول ولم ترتق الهجمات إلى المستوى المطلوب فغابت الفرص وظهر الحذر الدفاعي واضحاً على الفريقين لينتهي الشوط الأول من دون أهداف.



وفي الشوط الثاني تحسن الأداء الهجومي لفريق الجيش واستعاد توازنه حيث تمكن في الدقيقة 68 من افتتاح التسجيل عبر محمد حمدكو من كرة مباغتة داخل منطقة الجزاء اخترقت دفاع السويق واستقرت عن يمين الحارس ليبدأ السويق محاولاته لتعديل النتيجة بتكثيف هجماته من العمق إلا أن دفاعات الجيش أفشلت هذه الهجمات لتنتهي المباراة بفوز الجيش بهدف دون رد.



وكان الجيش فاز على الأهلي الأردني في الجولة الأولى بهدف دون رد.



ورفع الجيش رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الأولى بينما تجمد رصيد السويق عند نقطة واحدة متساويا مع الأهلي الأردني ويتقدمهما الزوراء العراقي برصيد نقطتين بعد تعادله اليوم مع الأهلي بهدف لمثله. سيريانيوز 2017-03-06 22:16:21 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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