أقرت رئاسة مجلس الوزراء إجراءات جديدة لبدء العمل بالبطاقة الذكية للمحروقات منتصف العام الجاري, مع مراعاة استمرار العمل بقسائم المحروقات, وفق نسب مختلفة ولحالات محددة.

وأكدت رئاسة المجلس , في إجراءاتها المعممة إلى جميع الجهات العامة, بحسب صحيفة (البعث) المحلية, على استمرار العمل بأسلوب قسائم المحروقات مدفوعة القيمة مسبقاً خلال النصف الأول من العام الجاري ولمدة 6 أشهر فقط خارج المحور المؤتمت, بحيث يصبح بدء العمل بإلغاء نظام التعامل بتلك القسائم اعتباراً من 15 تموز, وفقاَ للمحافظات، إذ حددت الإجراءات العمل بالقسائم وبنسبة 100% في محافظات درعا، إدلب، حلب، دير الزور، الحسكة، والرقة.

وألزمت الاجراءات باقي محافظات دمشق وريفها، حمص، طرطوس، اللاذقية، السويداء، وحماة، وجميع المديريات العائدة لمحافظة وريفها وتقع ضمن مدينة دمشق والمديريات العائدة لمحافظة القنيطرة وتقع ضمن مدينة دمشق باستخدام البطاقة الذكية.

كما حددت الإجراءات المعممة حديثاً العمل بقسائم المحروقات بنسب مختلفة ولحالات محددة أولها للجهات المؤجل استخدامها للبطاقات الذكية حالياً، كذلك لحالات السفر إلى المحافظات التي لا يوجد فيها محطات تعمل بنظام البطاقة الذكية، بالإضافة إلى الجهات الحكومية التي يبعد مكان عملها أكثر من 15 كم عن أقرب محطة مؤتمتة من المحور المؤتمت وعلى مسؤولية مدير عام الجهة الحكومية ومسؤولية مدير تخزين وتوزيع المواد البترولية في محافظات المحور المؤتمت وذلك بعد الحصول على موافقة مكتب شؤون الآليات والمركبات الحكومية في رئاسة مجلس الوزراء.

وفيما يتعلق بالمناطق التي تم إدخال نظام البطاقة الذكية إلى محطاتها، فيوقف فيها العمل بالقسائم ويكون الإيقاف اعتباراً من بداية الشهر الذي يلي تاريخ إدخال نظام البطاقة الذكية، مع الاشارة إلى أنه العمل جار على إدخال محافظة حلب للعمل بنظام البطاقة الذكية.

وكانت وزارة النفط قررت مؤخرا بدء العمل بإلغاء نظام التعامل بقسائم المحروقات, وفق عدة بنود يتضمن البند الأول إلزام محافظات دمشق وريفها وحمص وطرطوس واللاذقية والسويداء وحماة ضمن المحور المؤقت وكافة المديريات العائدة لمحافظة ريف دمشق والتي تقع ضمن مدينة دمشق والمديريات العائدة لمحافظة القنيطرة، كذلك والتي تقع ضمن مدينة دمشق باستخدام البطاقة الذكية اعتباراً من بداية الشهر السابع من العام الجاري.

في حين تم تحديد العمل بالقسائم الخاصة بالمحروقات وبنسبة 100% في محافظات درعا وإدلب ودير الزور والحسكة والرقة اعتباراً من تاريخ 1/1/2015.

وتصدر رئاسة مجلس الوزراء تصدر سنوياً مثل هذه الإجراءات ولنفس الحالات المذكورة أعلاه، مع التأكيد على أن وزارة النفط والثروة المعدنية تتابع خطتها في تطبيق نظام العمل بالبطاقة الذكية لتشمل مدناً ومناطق جديدة تدريجياً.