وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين، أمرا تنفيذيا يمنع بشكل مؤقت دخول مواطني 6 دول ذات أغلبية مسلمة من دخول الولايات المتحدة، باستثناء العراق.

وذكرت وكالات انباء ان "ترامب وقع نسخة جديدة ومعدلة من مرسومه حول الهجرة وحظر السفر إلى الولايات المتحدة، الذي كان القضاء الأمريكي قد علق تنفيذه. ويستثني المرسوم الجديد العراقيين والمقيمين الدائمين في الولايات المتحدة من الحظر".

وقال البيت الابيض أن "ترامب وقع الأمر الذي يجمد موقتا إصدار التأشيرات للسوريين والإيرانيين والليبيين والصوماليين واليمنيين والسودانيين، ويفرض الأمر تجميدا لمدة 120 يوما على دخول جميع اللاجئين".

من جانبها، رحبت وزارة الخارجية العراقية بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستثناء العراق من حظر السفر، وعدته "خطوة في الاتجاه الصحيح".

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد جمال, في بيان , ان "وزارة الخارجية العراقية تعبر عن عميق ارتياحها للقرار التنفيذي الصادر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي تضمن استثناء العراقيين من حظر السفر للولايات المتحدة الأمريكية".

وسبق ان أصدر ترامب يوم 27 كانون الثاني الماضي، قرارا بمنع استقبال مواطني سبع دول (إيران والعراق وسوريا واليمن وليبيا والسودان والصومال) لمدة 90 يوما، ومنع استقبال اللاجئين من جميع أنحاء العالم لمدة 120 يوما واللاجئين السوريين إلى أجل غير مسمى.

وكانت محاكم فدرالية أوقفت العمل بالأمر الذي أصدره ترامب سابقا ويفرض قيودا على السفر، بعد ان أثار غضبا سياسيا وفوضى لوجستية.

والغت وزارة الخارجية 60 ألف تأشيرة بموجب الأمر السابق، وتم احتجاز المئات في المطارات الأميركية.

يذكر أن قرار ترامب بشأن الهجرة أثار فور صدروه ردود أفعال دولية واسعة معارضة ومنددة به, وسط احتجاجات في عدة مناطق أمريكية تنديدا بالقرار.