سقط ضحايا, يوم الأثنين, جراء تجدد سقوط قذائف الهاون على عدة مناطق بدمشق وحمص ..

وذكرت مصادر مؤيدة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان عدد من قذائف الهاون سقطت على مشفى تشرين وعش الورور, ما اسفر عن سقوط ضحايا.

تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا ..

وأضافت المصادر ان قذائف هاون استهدفت كورنيش التجارة وحي القصاع بدمشق, مما اسفر عن سقوط جرحى.

كما سقطت قذائف هاون في محيط حيي العدوي بدمشق ولا أنباء عن أصابات, وفقا للمصادر.

وجاء ذلك بعد يوم من سقوط ضحايا جراء سقوط قذائف على مشفى تشرين ومنطقة ضاحية الاسد بريف دمشق, كما تعرضت عدة أحياء بدمشق للاستهداف بالقذائف, دون وقوع ضحايا.

وعاودت القذائف, في الفترة الأخيرة, استهداف مناطق عدة, خاضعة للنظام, في دمشق وريفها ما يؤدي لسقوط ضحايا وأضرار مادية, وذلك بعد أن شهدت العاصمة هدوءا نسبيا.

وفي مدينة حمص, سقطت قذيفتين, وفقا للمصادر, في حي الغوطة بحمص, مما اسفر عن وقوع مصابين.

وسقطت قذائف امس ورصاص قنص على قرية كفر نان في ريف المحافظة الشمالي, مااسفر عن سقوط جريح.

وتتعرض عدد من المناطق الخاضعة لسيطرة النظام لاسيما دمشق وحلب ودير الزور وادلب ودرعا لسقوط قذائف هاون وصاروخية, ما يؤدي الى سقوط قتلى وجرحى ووقوع أضرار مادية في الممتلكات.