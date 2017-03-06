أعلنت مصادر مؤيدة, يوم الاثنين, عن اعادة فتح طريق برزة - ضاحية الأسد, بعد إغلاقه لعدة ساعات بسبب الوضع الأمني المتوتر.

واشارت المصادر, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, انه "تم فتح طريق برزة – ضاحية الاسد بعد اغلاقه صباح اليوم حفاظاً على سلامة المدنيين من رصاص القنص" .

وكان الطريق تم إغلاقه صباح اليوم إثر استهداف السيارات برصاص القنص, وذلك حرصاً على سلامة المدنيين .

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وتشهد مناطق برزة وتشرين والقابون أوضاع امنية متوترة, حيث تتعرض لعمليات قصف ومعارك, كما تتعرض ضاحية الاسد, الخاضعة لسيطرة النظام, ومحيطها بشكل دائم لسقوط قذائف هاون, ما يؤدي الى سقوط قتلى وجرحى, في وقت تدور معارك في محيط مشفى حرستا.