تستضيف العاصمة البلجيكية بروكسل في 5 من شهر نيسان المقبل مؤتمر المانحين الدوليين لمساعدة من اجل سوريا.

ونقلت وسائل اعلام عن وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغريني, قولها في مؤتمر صحافي في بروكسل, ان المؤتمر "سيدعم مستقبل سوريا والمنطقة, ومن المقرر ان يتم بحث تقديم الدعم من المجتمع الدولي لبناء مستقبل سوريا والمنطقة ".

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من جهة اخرى, اعربت موغريني عن املها بأن تكون نتائج محادثات جنيف "إيجابية"، لان الاتحاد الاوروبي يعتزم بعد هذه المفاوضات "البدء في تخطيط نوع المساعدة التي يمكن أن تعطى لمستقبل سوريا".

وكانت مفاوضات السلام, انتهت مؤخرا، بعد أن استمرت لمدة ثمانية أيام, بين وفدي النظام السوري والمعارضة في جنيف، برعاية الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا, حيث شدد وفد النظام مرارا على ان الاولوية لمكافحة الارهاب, في حين شددت المعارضة على مناقشة الانتقال السياسي وهيئة حكم انتقالي وملفات متعلقة بالوضع الانساني والمعتقلين.

وعقد مؤتمر مانحي سوريا العام الماضي في العاصمة البريطانية لندن، وقد جمع أكثر من 10مليارات دولار لمساعدة اللاجئين السوريين، من دول عربية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.