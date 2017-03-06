قام الجيش التركي يوم الاثنين، بنشر عدد من قواته داخل منبج وحولها تفادياَ لوقوع معارك بين الأطراف المختلفة ، في الوقت الذي أكدت فيه تركيا أنها لا تخطط لحملة عسكرية في المدينة من دون التنسيق مع الولايات المتحدة وروسيا.

ونقلت وكالات انباء عن متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جيف ديفيس، إن الجيش الأمريكي نشر عددا صغيرا من قواته داخل مدينة منبج وحولها كي تكون "إشارة واضحة للردع والطمأنة"، ولضمان عدم مهاجمة الأطراف المختلفة لبعضها بعضا وإبقاء التركيز منصبا على قتال تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

وجاء ذلك عقب اعلان "مجلس منبج" العسكري عن تسليمه رسميا 6 قرى بريف حلب الى الجيش النظامي, لحمايتها من هجمات المعارضة المسلحة, المدعومة من قبل تركيا, مشيرا الى ان الجيش الأمريكي قام بنشر قوات وأسلحة له في المدينة .

وأنشأت الولايات المتحدة الامربكية قاعدة عسكرية داخل مدينة منبج, لحمايتها من الهجمات المحتملة من الجانب التركي أو من قبل القوات المدعومة من قبلها, بحسب ما اعلنته قوات "سوريا الديمقراطية".

من جانبه، قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إن بلاده لا تخطط لحملة عسكرية على مدينة منبج من دون التنسيق مع الولايات المتحدة وروسيا اللتين لهما وجود عسكري في المنطقة.

وأضاف المسؤول التركي انه " من دون تنسيق، لن تكون هناك نتيجة تذكر وقد تزداد الأمور تعقيدا"

واعلنت تركيا مرارا انها تعتزم التوجه الى منبج بسبب وجود مقاتلين أكراد هناك, بعد اكمال عملية الباب, وهددت بقصف المقاتلين الاكراد في حال لم لم ينسحبوا من المدينة, قبل ان تعلن عدم معارضتها وقوع المدينة بايدي النظامي.

وسيطرت قوات "سوريا الديمقراطية" على مدينة منبج في آب عام ,2016 بدعم من مستشارين عسكريين أمريكيين وبإسناد جوي من التحالف الدولي .