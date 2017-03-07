مناطق بدمشق وريفها ودرعا وحلب تحت مرمى القصف.. وسقوط ضحايا الاخبار المحلية شارك

سقط قتلى وجرحى, يوم الاثنين, بتجدد عمليات القصف على عدة مناطق وبلدات بدمشق وريفها وحلب ودرعا.

وذكرت مصادر معارضة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان قتلى وجرحى سقطوا جراء قصف مدفعي وجوي طال مدينة عربين و بلدتي حزرما و الزريقية في منطقة #المرج بالغوطة الشرقية. واشارت المصادر الى سقوط عدد من الجرحى نتيجة قصف جوي وبقذائف الهاون طال حي برزة بدمشق. تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا ..

وتتعرض برزة والمناطق القريبة منها كحيي تشرين والقابون لتصعيد في عمليات القصف بشكل يومي, وسط اشتعال حدة المعارك بيين مسلحي المعارضة والجيش النظامي. وفي ريف حلب, اعلنت المصادر ان عددا من القتلى قضوا نتيجة قصف مدفعي على قرية بشقاتين وفي درعا, لفتت المصادر الى سقوط جرحى جراء استهداف الطيران الحربي بلدة اليادودة . وتتعرض مناطق بارياف لاسيما دمشق وحلب وادلب وحماه وردعا, الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة, لعمليات قصف بشكل شبه يومي, ما يؤدي الى سقوط ضحايا ودمار بالمباني. ولم تتوقف المعارك وعمليات القصف في عدة مناطق بسوريا, رغم تراجع حدتها , مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التفيذ منذ 30 كانون الاول الماضي, برعاية تركية روسية, وسط تبادل التهم بين النظامي والمعارضة بخرق الهدنة. سيريانيوز

2017-03-07 00:29:00 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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