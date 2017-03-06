أعلنت مصادر مؤيدة, يوم الاثنين, عن تعطيل المدارس في منطقة ضاحية الأسد بريف دمشق, يوم غد الثلاثاء, نتيجة الوضع الأمني المتوتر.

وأفادت مصادر مؤيدة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن مدارس ضاحية الاسد ستعطل لليوم الثاني على التوالي، غدا الثلاثاء, نظراً للأوضاع الصعبة التي تمر بها المنطقة.

وتم تعطيل مدارس الضاحية امس نتيجة تعرض المنطقة لسقوط قذائف هاون, مما ادى الى سقوط ضحايا, ونشرت بعض الصفحات المؤيدة على "فيسبوك" صورا لطلاب مدارس تم احتجازهم داخل احدى المدارس لحين عودة الاوضاع الامنية للاستقرار.

وتهد ضاحية الاسد, الخاضعة لسيطرة النظام, ومحيطها بالعموم أوضاع امنية متوترة, حيث تتعرض بشكل دائم لسقوط قذائف هاون, ما يؤدي الى سقوط قتلى وجرحى ووقوع أضرار مادية, ويأتي هذا في الوقت الذي تدور فيه معارك بين النظامي ومسلحي المعارضة في محيط مشفى حرستا.