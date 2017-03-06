سقط ضحايا, يوم الأثنين, جراء تجدد سقوط قذائف الهاون والصاروخية على عدة مناطق بدمشق وحماه.

وذكرت مصادر مؤيدة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان عدد من قذائف الهاون سقطت على مشفى تشرين وعش الورور, ما اسفر عن سقوط ضحايا.

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وأضافت المصادر ان قذائف هاون استهدفت كورنيش التجارة وحي القصاع بدمشق, مما اسفر عن سقوط جرحى.

كما سقطت قذائف هاون في محيط حيي العدوي بدمشق ولا أنباء عن أصابات, وفقا للمصادر.

وفي سياق متصل, ذكرت المصادر انه تم إغلاق طريق برزة - ضاحية الأسد إثر استهداف السيارات برصاص القنص وذلك حرصاً على سلامة المدنيين .

وجاء ذلك بعد يوم من سقوط ضحايا جراء سقوط قذائف على مشفى تشرين ومنطقة ضاحية الاسد بريف دمشق, كما تعرضت عدة أحياء بدمشق للاستهداف بالقذائف, دون وقوع ضحايا.

وعاودت القذائف, في الفترة الأخيرة, استهداف مناطق عدة, خاضعة للنظام, في دمشق وريفها ما يؤدي لسقوط ضحايا وأضرار مادية, وذلك بعد أن شهدت العاصمة هدوءا نسبيا.