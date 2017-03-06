اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الاثنين، 15 مواطنًا فلسطينيًا، بينهم نائبين في المجلس التشريعي وقياديين اثنين في حركة "حماس".

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن قوات الاحتلال اعتقلت النائبين خالد طافش وأنور زبون، إضافة إلى الأسيرين المحررين والقياديين في حركة "حماس"، حسن الورديان، وغسان هرماس، من محافظة بيت لحم.

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وذكر بيان صادر عن جيش الاحتلال، أن قواته اعتقلت الليلة الماضية، 12 فلسطينيًا ممّن وصفهم بـ "المطلوبين"، بتهمة ممارسة أنشطة تتعلّق بالمقاومة ضد الجنود والمستوطنين.

وشملت الاعتقالات، بحسب وسائل الإعلام أربعة شبّان من محافظة قلقيلية، وثلاثة شبّان من جنين، بينهم أسيراً محرراً، إضافة لاعتقال مواطنين اثنين من محافظة الخليل، ومثلهما من محافظة نابلس.

ويرتفع عدد النواب في السجون الإسرائيلي باعتقال "طافش" و"الزبون" إلى 9، من بينهم نائب عن حركة "فتح"، وآخر عن "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" وسبعة نواب عن "حماس".

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