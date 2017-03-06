ذكرت وكالة، يوم الاثنين، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيستثني العراق من قرار تنفيذي حول حظر السفر إلى أمريكا، منتظر توقيعه في وقت لاحق اليوم.

ونقلت وكالة (رويترز) عن مسؤول كبير في البيت الأبيض، لم تسمه قوله، ان الأمر التنفيذي الجديد سيبقي على حظر سفر مواطني ست دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة لمدة 90 يوما. والدول الست هي إيران وليبيا وسوريا والصومال والسودان واليمن.

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وتابع المسؤول، ان العراق حذف من قائمة الدول الواردة في الأمر التنفيذي الأول الصادر في 27 كانون الثاني، لأن الحكومة العراقية فرضت إجراءات فحص جديدة مثل زيادة الرقابة على تأشيرات السفر وتبادل البيانات وبسبب تعاونها مع الولايات المتحدة في سبيل مكافحة متشددي تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، على حد تعبيره.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال في 16 شباط الماضي، أنه سيصدر أمرا تنفيذ جديدا وشاملا بهدف إلى "حماية الأميركيين".

كانت محكمة استئناف فدرالية أمريكية أعلنت في الخامس من شباط الماضي، رفضها لطلب وزارة العدل بإعادة العمل بالحظر الذي فرضه الرئيس دونالد ترامب على المهاجرين والذي يمنع مواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة من دخول البلد ويحظر مؤقتا استقبال اللاجئين.

وأصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم 27 كانون الثاني الماضي، قرارا بمنع استقبال مواطني سبع دول (إيران والعراق وسوريا واليمن وليبيا والسودان والصومال) لمدة 90 يوما، ومنع استقبال اللاجئين من جميع أنحاء العالم لمدة 120 يوما واللاجئين السوريين إلى أجل غير مسمى

يذكر أن قرار ترامب بشأن الهجرة أثار فور صدروه ردود أفعال دولية واسعة معارضة ومنددة به, وسط احتجاجات في عدة مناطق أمريكية تنديدا بالقرار.

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