أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية عن اعتماد آلية تنفيذية تهدف لتأمين المازوت والفيول للصناعيين بسعر التكلفة.

وقالت الوزارة، في بيان لها، أنها وضعت الآلية التنفيذية لتأمين المشتقات النفطية للصناعيين موضع التنفيذ اعتباراً من اليوم، وذلك بعد أن يتم الاكتتاب عليها وتسديد القيم المالية سلفاً وبسعر التكلفة وبإعلان خاص للصناعيين عن طريق مكتب تسويق النفط.

تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا ..

وأوضحت الوزارة، أنه بموجب الآلية التنفيذية، يقوم الصناعي بالتسجيل على المادة لدى فروع شركة محروقات، وفق المخصصات الشهرية حسب العائدية، على أن يقدم إشعاراً بتسديد القيمة حسب الكمية في حساب شركة محروقات بالقطع الأجنبي أو بالليرة السورية، مع أفضلية التسديد بالقطع الأجنبي، واشعاراً من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بعدم حصوله على إجازة استيراد للمشتقات النفطية، وإشعاراً من غرفتي الصناعة والتجارة بعدم استفادته من الكميات المستوردة من المشتقات النفطية.

وبينت الوزارة أنه سيتم لاحقاً تطبيق نظام البطاقة الذكية لآلية التنفيذ على الصهاريج والمنشآت لضبط ومراقبة عمليات الاستلام والتسليم وإصدار البيانات.

وكانت الحكومة سمحت في 31 كانون الثاني الماضي، للصناعيين باستيراد المشتقات النفطية اللازمة لاستمرار عمل منشآتهم بشكل مباشر عبر المنافذ البحرية والبرية، الأمر الذي أثار ضجة وانتقادات جراء بيع الليتر بأسعار مرتفعة حسب شكاوي الصناعيين.

وطالب الصناعيون مؤخراً عبر مقترح، أن تقوم الحكومة باستيراد المازوت والفيول لصالحهم على أن تبيعه لهم بسعر التكلفة، أي بحدود 265 ليرة/ ليتر.

سيريانيوز