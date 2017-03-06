حذرت وزارة الداخلية، يوم الاثنين، من خطر الاقتراب من الأجسام المشبوهة في المناطق التي يستعيدها الجيش النظامي من "التنظيمات الإرهابية".

ونشرت وكالة (سانا) الرسمية، بياناً لوزارة الداخلية، دعت فيه المواطنين إلى توخي الحذر وعدم الاقتراب من الأجسام المشبوهة ضمن الأحياء السكنية والحدائق العامة في المناطق التي يستعيدها الجيش النظامي .

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وطلبت الوزارة في بيانها بضرورة الإبلاغ عن الأجسام المشبوهة لدى أقرب وحدة شرطية أو الاتصال على أرقام عمليات الوزارة 011180-011189 أو عمليات قيادة الشرطة بالمحافظات 130.

يشار إلى أن حوادث انفجار ألغام أو عبوات ناسفة، أسفرت عن مقتل وإصابة الكثيرين، في مناطق شهدت معارك، وتحديداً تلك التي كانت تحت سيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، المعروف باتباعه سياسة زرع الألغام في مناطق سيطرته ومحيطها.

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