أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية"، يوم الاثنين، تمكنها قطع طريق الرقة دير الزور، ضمن حملتها العسكرية "عضب الفرات"، المدعومة من التحالف الدولي، والرامية لعزل الرقة معقل تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

وقالت القوات عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أن مقاتلون من "سوريا الديمقراطية" مع مقاتلات غرفة عمليات "غضب الفرات" تمكنوا من قطع الطريق الواصل بين كل من مدينتي الرقة ودير الزور.

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وأوضحت القوات إنه "تم انتزاع السيطرة على 7 قرى من محور ابو خشب والتقدم على محورين محوى ابو خشب ومحور بير الهباه".

وكانت "قوات سوريا الديمقراطية" تمكنت يوم الأحد من بسط السيطرة على ٦ قرى اخرى في محور ابو خشب وهي الحميش ، السفر، حشوحال، مناصرة، رضا، بير حسين عمو ، ابو رفيعة.

وبسيطرة "غضب الفرات" على طريق الرقة دير الزور، بات طريق الإمداد الرئيسي لتنظيم "داعش" مقطوعاً بالكامل، باستثناء طريق مائي عبر نهرالفرات جنوباً.

وكانت قوات "سوريا الديمقراطية" المدعومة من التحالف الدولي، دخلت في الـ17 من شباط الماضي، محافظة دير الزور، لأول مرة في إطار حملتها "غضب الفرات" ضد "داعش".

وأطلق تحالف "قوات سوريا الديمقراطية", الذي تدعمه الولايات المتحدة الأمريكية، مؤخرا المرحلة الثالثة من عملية "غضب الفرات", في الرقة الخاضعة لسيطرة تنظيم (داعش), بهدف اكمال عزل المدينة واستعادة السيطرة على المنطقة, حيث تمكن من التقدم وانتزاع السيطرة على قرى ونقاط كانت بيد التنظيم الإرهابي.

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