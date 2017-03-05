أشارت تسريبات جديدة، إلى أن "آيفون 8" القادم، سيعود إلى تقنية الشحن عبر منفذ "اليو اس بي" والاستغناء عن منفذ Lightning الحالي، في حين نفى مصدر مطلع هذه الأنباء.



وبحسب موقع "Gizmodo" فإن "آيفون 8" سيستخدم منفذ USB-C للشحن كالإسلوب القديم ولن يستخدم الأسلوب الجديد الموجود في "آيفون 7" وبعض الهواتف الأخرى.



بدوره، نفى مصدر يعمل بشركة "KGI Securites" النافذة فيما يتعلق بمنتجات "أبل"، الخبر، مؤكداً أن "النسخ الثلاث الجديدة من هاتف أيفون، ستبقى محتفظة بمنفذ Lightning من جهة، فيما سيتم في الوقت نفسه تبني تقنية الشحن السريع، حيث يمكن أن يكون المنفذ الآخر الذي يتصل بالكهرباء أو الكمبيوتر من نوع (يو إس بي سي)".



ومن المتوقع أن تطلق "آبل" هواتفها الجديدة في أيلول القادم كما جرت العادة، وعادة ما يتزامن هذا التوقيت مع نهاية مؤتمر "آي إف إيه" في ألمانيا، أحد أكبر الأحداث المرتبطة بالتكنولوجيا.