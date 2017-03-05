استعاد أتلتيكو مدريد موقعه في المركز الرابع بالدوري الأسباني لكرة القدم، بعدما تغلب على ضيفه فالنسيا 3-0 يوم الأحد، ضمن منافسات المرحلة 26.

واحتفل المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان بخوض المباراة رقم 100 له بقميص أتلتيكو في الدوري الأسباني، وسجل الهدفين الأول والثالث للفريق في الدقيقتين العاشرة و83 بينما كان الهدف الثاني من نصيب مواطنه كيفن جاميرو وأحرزه في الدقيقة 48.



وفرض أتلتيكو مدريد سيطرته وتفوقه الهجومي على مدار شوطي اللقاء، وأهدر لاعبوه العديد من الفرص التهديفية كما تألق دييجو ألفيس حارس مرمى فالنسيا في الدفاع عن شباكه ليحبط عددا من الفرص كان كفيلا بمنح أتلتيكو مدريد انتصارا ساحقا.



ورفع أتلتيكو رصيده بذلك إلى 49 نقطة ليصعد مجددا إلى المركز الرابع، بينما تجمد رصيد فالنسيا عند 29 نقطة في المركز ال13.