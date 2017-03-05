أشارت تقارير مختصة، إلى أن "فيسبوك" تنوي اطلاق نسخة خاصة لقطاع الأعمال من "واتس اب"، لزيادة أرباحها.

وبحسب forbes، فإن "النسخة الجديدة ستأتي باسم (واتساب للأعمال)، وهي بمثابة إصدار جديد من الخدمة مخصص للمشروعات الصغيرة التي تتضمن 10 موظفين أو أقل، على أن يخرج النموذج الجديد في الهند أولاً.

ويوجد في الهند وحدها أكثر من 200 مليون مستخدم للخدمة (حوالي 15% من إجمالي مستخدمي واتساب) وإن نجحت التجربة فإنّها ستمتد إلى مناطق أخرى حول العالم.

ويتيح الإصدار القادم من "واتس اب"، التواصل مع عدد كبير من المستهلكين وإرسال رسائل ومقاطع فيديو مستهدفة من قبل أصحاب المشاريع الصغيرة.



ومن المتوقع أن تضع "واتس اب" اشتراك شهري مدفوع لتمهيد الطريق أمام تحقيق الأرباح من منصتها، كما يشير بعض المحللين إلى إمكانية طرح خاصية المدفوعات الإلكترونية عبر النسخة الجديدة والتي ستعود بمزيد من الأموال إلى "فيسبوك".