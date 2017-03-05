كشفت "لينوفو" عن نيتها إعادة طرح هواتف ذكية بعلامة "موتورولا" بعد أن أعلنت العام الماضي ايقاف استخدام هذه العلامة لإفساح الطريق لعلامة "موتو لينوفو" التجارية.

وبحسب Droid Life، فإن المرحلة الانتقالية لن تحدث بين عشيةٍ وضُحاها، وإنما سيتم بشكل تدريجي، وهذا يتوقف على وضع العلامة التجارية في كل سوق على حدة.



ومن جهة أخرى، أكدت الشركة أنها غير مهتمة في إطلاق ساعة ذكية بنظام "أندرويد وير" قريباً، وإنما ترغب في إقامة العديد من الشراكات مع شركات أمريكية لتعزيز وجود هواتف "موتو" و"موتو زد".



وتأتي هذه الخطوة بعد خطوة مشابهة قامت بها "اتش ام دي" لإعادة علامة "نوكيا" التجارية إلى السوق، وتأكيد بعض خبراء التسويق أن هذا النوع من الاجراءات هو لجذب الأنظار.