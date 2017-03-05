"جي ميل" يدعم استقبال مرفقات حتى 50 ميغابايت علوم وتكنولوجيا شارك

أعلنت "غوغل" عن تحديث جديد لتطبيق البريد الالكتروني "جي ميل" ترفع فيه الحد الأقصى لاستقبال المرفقات إلى 50 ميغابايت.

وبحسب gsmarena، فإن هذه الميزة لا تطبق في الوقت الحالي على البريد المرسل في Gmail، بينما تتيح استقبال المرفقات من تطبيقات أخرى بحجم 50 ميغابايت.

ويبقى الحد الأقصى للبريد المرسل عبر "جي ميل" دون تغيير بحد أقصى 25 ميغابايت، في حين يوجد خيار للمستخدم لان يرسل مرفقات حتى 5 تيرابايت عبر Google Drive. وأتاحت "غوغل" خلال الفترة الماضية إرفاق ملفات بحد أقصى 25 ميغا بايت في البريد الإلكتروني المرسل أو البريد الوارد بتطبيق "جي ميل".

2017-03-05 21:28:22 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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