لم يستغل يوفنتوس حامل اللقب تعثر مطارده روما على أكمل وجه، فقدم اداء عادياً وسقط في فخ التعادل أمام مضيفه أودينيزي المتواضع 1-1، الأحد في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأهدر فريق السيدة العجوز فرصة تعميق الفارق في الصدارة إلى 10 نقاط مع روما الثاني الذي سقط أمام ضيفه نابولي الثالث 1-2 السبت في افتتاح المرحلة.



وهذه أول مرة يخسر يوفنتوس المتصدر النقاط بعد 7 انتصارات متتالية فرفع الفارق إلى 8 نقاط مع روما، وأول مرة يحرز اودينيزي نقطة بعد 3 خسارات فبقي في المركز الرابع عشر.



كما هو أول تعادل ليوفنتوس هذا الموسم بعد 22 فوزاً و4 خسارات.



وبرغم تفوق يوفنتوس في الشوط الأول من دون نجاعة للأرجنتينيين غونزالو هيغواين وباولو ديبالا والكرواتي ماريو مانزوكيتش، فاجأ أودينيزي ضيفه في الشوط الأول عندما أنهاه متقدماً.



وسجل هدف أودينيزي المهاجم الكولومبي دوفان زاباتا الذي تخطى بونوتشي وسدد بيسراه من مسافة قريبة وزاوية ضيقة، كرة مرت بين قدمي الحارس الدولي جيجي بوفون (37).



وفي الشوط الثاني، عوّض بونوتشي خطأه عندما سجل هدف التعادل مرتقياً لركلة حرة نفذها ديبالا فتابعها برأسه من مسافة قريبة في الشباك (60).



وحصل أودينيزي على فرصتين لاستعادة التقدم من رأسية بالقائم للمدافع برازيلي دانيلو، ثم من انفراد لزاباتا وزميلين له أنقذها بونوتشي في الرمق الأخير (79).



وعاد إنتر إلى سكة الفوز بعد سقوطه أمام روما في الجولة الماضية، بخماسيته أمام كالياري وارتقى انتر مؤقتاً إلى المركز الخامس بفارق نقطة عن أتلانتا.



وسجل لإنتر الكرواتي إيفان بيريسيتش (34 و47) والأرجنتينيين إيفر بانيغا (39) وماورو إيكاردي (67 من ركلة جزاء) وروبرتو غاليارديني (89)، ولكالياري ماركو بورييلو (42).



وهذه أول مرة يسجل فيها بيريسيتش 9 مع إنتر.