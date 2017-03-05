ابتكرت شركة صينية ماوصفته بـ "أسرع سيارة كهربائية خارقة" استطاعت أن تقطع 5.5 كيلومتر بسرعة 258 كم/سا، خلال دقيقتين و40.33 ثانية دون سائق، لستجل بذلك رقماً قياسياً جديداً.

وبحسب "روسيا اليوم"، فإن شركة NextEV الصينية التي أنتجت سيارة Nio EP9 الجديدة، زودتها بأربعة محركات كهربائية، ترفع قدرتها الإجمالية إلى 1341 حصانا، أو 1000 كيلوواط، كما تستطيع قطع 430 كيلومترا دون شحن بطاريتها.



وتؤكد الشركة أن سيارتها تستطيع أن تتسارع إلى 100 كيلومتر في الساعة أثناء 2.7 ثانيتين، وتكتسب سرعة 200 كيلومتر في الساعة خلال 7.1 ثوان.

ويتوقع أن تنتج NextEV ست نسخ فقط من هذه السيارة، على أمل بيع كل منها بما لا يقل عن 1 مليون دولار.