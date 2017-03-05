أعلنت مؤسسة الطيران السورية، يوم الأحد، عن تخفيضات على حجوز النقل على متن الرحلات الجوية من وإلى مدينة القامشلي، ليشمل ذلك للطلاب الجامعيين والمرضى والعسكريين.

ونقلت وكالة (سانا) الرسمية عن للأنباء عن مديرة مكتب مبيعات الحسكة في المؤسسة نوال الحسين قولها إنه "سيتم توفير حجوزات السفر جوا بخصم 25 بالمئة للطلاب والجامعيين و60 بالمئة للعسكريين و50 بالمئة لذوي الإعاقة وذوي الشهداء".

واضافت الحسين انه "يتم اعتباراً من اليوم تخصيص حجوزات للطلاب والمرضى من وإلى مطار مدينة القامشلي ذهابا وإيابا خاصة مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني في الجامعات". مشيرة إلى أنه "يتم تسيير رحلة واحدة يوميا من وإلى مدينتي دمشق واللاذقية من مطار مدينة القامشلي".

وبلغ مجموع الرحلات الجوية الداخلية والخارجية القادمة والمغادرة من مطار مدينة القامشلي في العام الماضي 2517 رحلة.

كما سبق لـ مؤسسة الطيران السورية ان رفعت، في العام 2015 أسعار التذاكر لبعض النقاط خارج القطر بنسبة 4% عما كانت عليه سابقا، فيما عزت المؤسسة ذلك الإجراء لارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة.

يذكر أن مؤسسة الطيران العربية السورية تأسست في عام 1946، حيث بدأت بتسيير رحلات بين دمشق وحلب ودير الزور ثم القامشلي، وانضمت في عام 1965 إلى الاتحاد العربي للنقل الجوي، وإلى المنظمة الدولية للطيران ( آياتا) في عام 1967.

سيريانيوز