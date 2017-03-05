كشف الطيار السوري الذي تحطمت طائرته يوم السبت، على الحدود السورية التركية، إن طائرته انطلقت من اللاذقية وتم اسقاطها وهي في طريقها لقصف مناطق بريف إدلب.

ونقلت وكالة (الأناضول) عن الطيار السوري محمد صوفان، 53 عاماً، قوله طائرته ميج23 أقلعت من اللاذقية، وتم اسقاطها وهي في طريقها لضرب مناطق ريفية قرب إدلب بشمال سوريا.

وذكرت الوكالة ان الطيار تمكن من القفز من طائرته العسكرية التي تحطمت في تركيا، حيث عثرت السلطات التركية عليه على بعد نحو 40 كيلومترا من حطام طائرته. واصطحبه فريق الإنقاذ أولا لمركز الشرطة ثم للمستشفى.

ونوه فريق طبي إلى أن الطيار ليس في حالة حرجة على الرغم من إصابته بكسور في العمود الفقري. كما بينت متحدثة باسم مستشفى تركي إنه يتلقي العلاج في المستشفى بإقليم خطاي.

وكانت المعارضة المسلحة أعلنت يوم السبت عن إسقاط طائرة تابعة لقوات النظام في ريف إدلب الشمالي، في حين أكدت تركيا أن الطائرة سقطت على حدودها.وذلك قبل أن يعلن مصدر عسكري، انقطاع الاتصال مع طائرة حربية سورية كانت تقوم بمهمة استطلاعية.

وسبق لمقاتلين معارضين أن أعلنوا إسقاط عدة طائرات حربية ومروحية خلال النزاع الدائر في البلاد، كما أرجعت مصادر رسمية سقوط عدة طائرات عسكرية لأعطال فنية.

سيريانيو