حسم هاري كين معركته التهديفية مع البلجيكي روميلو لوكاكو ليقود فريقه توتنهام إلى ضمان المركز الثاني بفوز صعب 3-2 على ضيفه إيفرتون، وواصل مانشستر سيتي الثالث تشديد الملاحقة بفوزه 2-0 على أرض سندرلاند الأحد ضمن المرحلة السابعة والعشرين من منافسات الدوري الممتاز.

وواصل هاري كين تألقه مع توتنهام ووقع على هدفين من الثلاثية (20 و56)، مستفيداً من تمريرتي ديفيز وآلي، بينما كان نصيب لوكاكو هدفاً واحداً من كرة مواطنه ميراليس (81).



وحسم كين صراع الهدافين لمصلحته لينفرد بزعامة قائمة هدافي الدوري الممتاز بـ19 هدفاً أمام لوكاكو 18 ومن ثم التشيلي سانشيز لاعب أرسنال 17.



وجاءت آخر دقائق اللقاء مجنونة بتسجيل توتنهام للهدف الثالث بفضل ديلي آلي (90+2) ليرد إيفرتون بعدها بدقيقة من خلال البديل الإكوادوري إينر فالنسيا (90+3).



وارتفع رصيد توتنهام إلى 56 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي الثالث والفائز اليوم على مضيفه سندرلاند (0-2)، وبأربع نقاط عن ليفربول الرابع الذي تغلب بدوره على أرسنال على ملعب "أنفيلد" السبت (3-1) في قمة المرحلة.



على ملعب "الضوء"، استعاد مانشستر سيتي المركز الثالث بعودته من سندرلاند بنقاط المباراة الثلاث بفضل هدفي نجميه الأرجنتيني سيرخيو أغويرو (42)، والواعد الألماني ليروي ساني الثاني (59).



ويبتعد تشيلسي المتصدر بفارق سبع نقاط عن توتنهام وسيلاقي مضيفه وست هام الإثنين.