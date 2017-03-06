حقق مرسيليا، صاحب النتائج المتقلبة، فوزا كبيرا على مضيفه لوريان متذيل الترتيب 4-1، الاحد في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وفي مبارياته الثماني الاخيرة، كان الفريق الجنوبي يخسر مرة ثم يفوز بعدها، فرفع رصيده الى 42 نقطة في المركز السادس بفارق نقطة عن بوردو الخامس، مستفيدا من تعادل سانت اتيان السابع مع مضيفه باستيا من دون اهداف السبت.



وخاض مرسيليا اللقاء بعد سقوطه الكبير على ارضه في الجولة الماضية امام باريس سان جرمان حامل اللقب 1-5، وخروجه امام موناكو من ثمن نهائي الكأس بعد تمديد الوقت 3-4.



وهذا اول فوز لمرسيليا بعيدا عن قواعده بعد 3 خسارات متتالية.



ومنح قلب الدفاع البرتغالي رولاندو التقدم مبكرا لفريق المدرب رودي غارسيا (6)، قبل ان يعزز ديميتري باييت الفارق بهدف ذكي (19).



وقضى فلوريان توفين على امال المضيف (53)، قبل ان يضيف مورغان سانسون القادم من مونبلييه الرابع (56)، وسجل الكاميروني الدولي بنجامان موكاندجو هدفا شرفيا للوريان في نهاية المباراة وذلك بعد دقائق من نزوله (73).



وانتزع ليل السادس عشر التعادل من مضيفه تولوز التاسع 1-1. افتتح تولوز التسجيل عبر كريستوفر جوليان (30)، وعادل الجزائري ياسين بنزية (80).



واهدر الدنماركي مارتن برايثوايت فرصة اقتناص الفوز باهدار ركلة جزاء لتولوز في الدقيقة 85 صدها الحارس النيجيري فنسانت انياما.



وسيكون موناكو قادرا على استعادة الصدارة في ختام المرحلة عندما يستقبل نانت.