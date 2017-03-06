كشف مدير الخطوط الجوية السورية، محمد سليمان، يوم الأحد، عن الانتهاء من أعمال تجهيز مطار حلب لاستئناف الملاحة الجوية مع القاهرة، وذلك بعد توقفها لمدة اربع سنوات.

ونقلت وسائل اعلام عن سليمان قوله "سيكون مطار القاهرة الأول الذي تسير إليه رحلات من مطار حلب فور تشغيله، ويجري حاليا تجهيز المطار لإستئناف الرحلات الجوية بأسرع وقت".

تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا ..

وتم مؤخرا إعادة تأهيل المناطق المحيطة بمطار حلب الدولي، بعد تأمين محيطه وسيطرة الجيش النظامي على جميع المناطق التي تؤمن حركة الطيران، كما تم الانتهاء من جميع التجهيزات الفنية لعمل مطار حلب الدولي واستقبال جميع الطائرات فيه خلال فترة قريبة.

وأضاف ان "الخطوط السورية تنظم حاليا رحلتين يوميا بين القاهرة ودمشق ورحلة واحدة كل أسبوعين بين القاهرة واللاذقية وذلك في إطار العلاقات المتميزة والقوية بين الشعبين المصري والسوري".

وتعرض مطار حلب الدولي للاغلاق مطلع العام 2013 بسبب معارك واشتباكات طالت المناطق المحيطة إضافة إلى محاولة مقاتلين معارضين التقدم نحوه للسيطرة عليه ، ليعاود افتتحاحه بعد عام عقب اعادة الجيش النظامي السيطرة على المنطقة المحيطة بالمطار.

وكان الجيش النظامي, سيطر مؤخرا, على كامل حلب وأعلن حلب مدينة خالية من السلاح والمسلحين في 22 كانون الاول 2016، بعد انتهاء عملية إجلاء مسلحي الأحياء الشرقية، بموجب اتفاق برعاية روسية تركية.

يشار إلى أن الملاحة الجوية بين القاهرة وحلب انقطعت لمدة 4 سنوات بسبب الأزمة التي تشهدها سوريا منذ العام 2011.

ويذكر الى ان عدة شركات خطوط جوية عربية وأجنبية قررت إيقاف رحلاتها إلى سوريا, وذلك بسبب الأحداث التي تشهدها البلاد, إضافة إلى أسباب اقتصادية.

سيريانيوز