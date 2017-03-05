سقط قتلى وجرحى يوم الأحد، في قصف على مناطق متفرقة في أرياف دمشق وحلب وحماه وادلب وحمص.

وذكرت مصادر معارضة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن شخصين قتلا واصيب آخرين جراء قصف بقذائف الهاون استهدف بلدتي سقبا وحمورية والمرج في ريف دمشق، وقصف مدفعي لقوات النظامي طال الأحياء في مدينة دوما بالغوطة الشرقية.

وكانت مدينتي دوما والنشابية في الغوطة الشرقية, تعرضتا لقصف جوي نهاية الشهر الماضي، مما اسفر عن سقوط عدد من الجرحى.

وأضافت المصادر أن عدد من الجرحى سقطوا جراء القصف الجوي والمدفعي لقوات النظامي على منطقة شارع الحافظ في حي برزة.

وفي ريف حلب، قالت المصادر إن طفلاً لقي حتفه واصيب آخرين جراء قصف جويّ ومدفعي استهدف بلدة قبتان الجبل ومدينة دارة عزة في الريف الغربي.

كما أصيب عدد من الجرحى إثر استهداف الطيران الحربي بالقنابل العنقودية مدينة عندان بحلب، وفقا للمصادر

وفي ريف حماه، نوهت المصادر إلى أن طفلا قتل واصيب آخرين نتيجة غارة جوية نفذتها قوات النظامي على بلدة تل هواش في ريف حماة الشمالي.

وسقط ضحايا يوم السبت، جراء قصف شنه الطيران الحربي عدة غارات جويّة على بلدة عقيربات في ريف حماة الشمالي.

وتابعت المصادر إن جرحى سقطوا جراء استهداف طائرات النظامي بـ 4 غارات جوية المنازل السكنية في مدينة الرستن، كما اصيب عدد من الجرحى بقصف جوي بالصواريخ الفراغية طال قرية غرناطة بريف حمص الشمالي.

أما عن الوضع في إدلب، أشارت المصادر إلى مقتل 6 أشخاص واصابة 17 آخرين جراء قصف الطائرات الحربية الروسية على مدينة كفرنبل بالريف الجنوبي.

وتتعرض مناطق بارياف حلب وادلب وحماه, الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة, لعمليات قصف بشكل شبه يومي, ما يؤدي الى سقوط ضحايا ودمار بالمباني.

ولم تتوقف المعارك وعمليات القصف في عدة مناطق بسوريا, رغم تراجع حدتها , مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التفيذ منذ 30 كانون الاول الماضي, برعاية تركية روسية, وسط تبادل التهم بين النظامي والمعارضة بخرق الهدنة.