اتهمت "مجموعة حميميم" للمعارضة الداخلية، يوم الأحد، الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى سوريا بـ"التحيز" ضد المعارضة الداخلية.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن ممثلة مجموعة حميميم ميس كريدي قولها، "منذ البداية لم يتسم سلوك الأمم المتحدة بالحياد وعدم التحيز فيما يتعلق بالتعامل معنا ومع المعارضة الوطنية. لم يكن الحياد من شيمة الأمم المتحدة ولا ممثلها دي ميستورا".

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وجاء تصريح كريدي على خلفية انتهاء جولة جديدة من المفاوضات السورية المشتركة في جنيف، بدون مشاركة "مجموعة حميميم" المعارضة حيث لم توجه لها دعوة من جانب الجهة المنظمة للفعالية.

ونوهت كريدي بأن "مجموعة حميميم" تفضل العمل مع موفد خاص للأمم المتحدة يتصف بالحياد وعدم التحيز.

واعتبرت كريدي أن النقطة الرئيسية في تسوية الأزمة السورية يجب أن تكون الحوار الداخلي في البلاد، ولكن السلطات لا تنحو حتى الآن تجاه الاتصال مع المعارضة الوطنية.

ورأت كريدي أن الولايات المتحدة تعيق الحوار السياسي في جنيف وتعيق جهود روسيا في مجال التسوية السورية.

وكانت جولة من المفاوضات السورية في جنيف برعاية الموفد الأممي ستافان دي ميستورا، استمرت تسعة أيام اختتمت أعمالها في 3 آذار الحالي، وشارك فيها وفداً ممثلاً عن النظام، و3 وفود عن منصات "موسكو" و"الرياض" و"القاهرة" للمعارضة السورية.

ومن المقرر أن تستأنف جولة جنيف في 20 من الشهر الجاري, حيث اشار دي ميستورا الى ان وجود أجندة واضحة تستند على 4 سلات بما فيها الإرهاب.

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