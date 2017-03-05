لقي 3 اشخاص بينهم طفلان حتفهم, يوم الأحد, وأصيب أخرون، جراء سقوط قذائف على مناطق في دمشق وريفها، وحمص وحماة.

وقالت وكالة (سانا) الرسمية ان شخصاً قتل وأصيب 2 آخران جراء سقوط قذائف صاروخية على ضاحية حرستا ومحيطها في ريف دمشق.

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وكانت قذائف طالت امس مشفى تشرين العسكري بدمشق وضاحية حرستا في ريف دمشق,ما أدى إلى سقوط قتيلين وإصابة 9 بجروح.

وقالت مصادر مؤيدة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي ان قذائف سقطت في مزارع جرمانا بريف دمشق, مما ادى الى وقوع اصابات, بحسب المصادر.

وعاودت القذائف, في الفترة الأخيرة, استهداف مناطق عدة, خاضعة للنظام, في دمشق وريفها ما يؤدي لسقوط ضحايا وأضرار مادية, وذلك بعد أن شهدت العاصمة هدوءا نسبيا.

وفي حمص، قالت (سانا) ان شخصاً أصيب جراء سقوط قذائف ورصاص قنص على قرية كفر نان في ريف المحافظة الشمالي.

أما في حماة، فلقي طفلان حتفهما وأصيب اثنان آخران، جراء رصاص قنص وقذائف هاون استهدفت قرية الأصيلة شمال غرب حماة.

وكان 3 أطفال قتلوا يوم الجمعة وأصيب 3 آخرونجراء سقوط قذائف صاروخية على بلدة الصفصافية بمنطقة محردة الواقعة شمال مدينة حماة بنحو 25 كم.

وتتعرض عدد من المناطق الخاضعة لسيطرة النظام لاسيما دمشق وحلب ودير الزور وادلب ودرعا لسقوط قذائف هاون وصاروخية, ما يؤدي الى سقوط قتلى وجرحى ووقوع أضرار مادية في الممتلكات.



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