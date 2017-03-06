واصلت قوات الجيش النظامي، يوم الأحد، تقدمها في ريف حلب الشمالي الشرقي، واتنزعت السيطرة على 7 بلدات وقرى كانت خاضعة لسيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

ونقلت وكالة (سانا) الرسمية عن مصدر عسكري لم تسمه قوله، إن وحدات الجيش النظامي وسعت نطاق سيطرتها، وانتزعت قرى السامية وخربة عشيني وأبو صبحة صلمة وتبارة كلش وأم ميال وأبو حنايا ورسم الدوالي بعد تدمير تحصينات إرهابيي "داعش".

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وبين المصدر أن عمليات النظامي أسفرت عن القضاء على عشرات العناصر من التنظيم، من بينهم أكثر من ثلاثين إرهابياً من جنسيات أجنبية .

وكان الجيش النظامي استعاد السيطرة يوم السبت على 15 قرية وبلدة في ريف حلب الشمالي الشرقي خلال عملية عسكرية تهدف لطرد "داعش" من المنطقة.

يشار إلى ان الجيش النظامي بدأ بداية شباط الماضي حملة عسكرية واسعة في ريف حلب الشرقي سيطر خلالها على أكثر من 50 قرية وبلدة ومزرعة وعلى العديد من التلال الاستراتيجية.

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