اعلن وزير التربية هزوان الوز , يوم السبت, عن تخصيص 3100 فرصة عمل للاشخاص من مختلف المحافظات الذين تقدموا للمسابقة التي اجرتها الوزارة , 50% منها لذوي الشهداء.

ونقلت وكالة الانباء (سانا) عن الوزير قوله, في تصريح صحفي, عقب اطلاعه على سير الامتحان التحريري للمسابقة في عدد من المراكز المعتمدة بدمشق ولقائه عددا من المتقدمين, انه "تم تخصيص 3100 فرصة عمل للمتقدمين منها 50 بالمئة لذوي الشهداء وذوي المصابين بحالة العجز التام وفي حال عدم توفر هذه النسبة يتم ملء الشواغر الفائضة من غير ذوي الشهداء ولكل محافظة على حدة".

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وبين الوزير أن أسئلة الامتحان التحريري موحدة في المحافظات المعتمدة تتبعها مقابلة شفوية للناجحين.

وأجرت وزارة التربية, يوم السبت, امتحان تحريري لتعيين عدد من حملة شهادة الإجازة في التربية اختصاص معلم صف في مديريات التربية بمحافظات حلب والحسكة ودير الزور والرقة ودمشق وريفها وحماة وإدلب.

يشار إلى ان وزارة التربية أعلنت, في شهر تشرين الثاني الماضي, عن إجراء مسابقة لتعيين عدد من المواطنين بوظيفة معلم صف من الفئة الأولى من حملة شهادة الاجازة في التربية اختصاص معلم صف.