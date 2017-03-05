أعلنت السلطات التركية, يوم الاحد, ان الحديث عن تسليم قائد الطيارة التابعة للجيش السوري, والتي تحطمت امس قرب الحدود التركية, الى بلاده, يعد "مبكراَ", وسيتخذ في وقت لاحق حينما تتضح جميع التفاصيل المتعلقة بالحادثة.

ونقلت وكالة انباء (الاناضول) عن نائب رئيس الوزراء التركي، نور الدين جانيكلي, في تصريح صحفي بولاية هاتاي, قوله, أن "حالة قائد الطائرة الصحية مستقرة ولا خطر على حياته ولا يزال يخضع للعلاج، والحكومة التركية ستتخذ القرار المناسب بعد الكشف عن ملابسات الحادث".

تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا ..

ويواصل قسم الجراحة الدماغية في مستشفى هاتاي الحكومي، تقديم العلاج اللازم لقائد المقاتلة , وفقا للوكالة.

وعلمت الوكالة أن قائد الطائرة يحمل رتبة عقيد ويدعى "محمد صوفان" (56 عامًا)، ويعاني من كسر في العمود الفقري وجروح في الساقين والوجه.

وعثرت السلطات التركية, يوم الأحد, على حطام الطائرة الحربية السورية التابعة للجيش النظامي والتي تحطمت بالقرب من الحدود السورية التركية, كما عثرت على طائرها جريحا.

وكان رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم أكد, يوم السبت, تحطم طائرة حربية يعتقد بأنها سورية فوق الأراضي التركية.

وسبق أن أعلنت الحكومة السورية، عن فقدان الاتصال مع قائد طائرة "ميغ 21" كانت في مهمة استطلاعية بالقرب من الحدود التركية، وقالت إن عمليات البحث جارية عن الطيار.

كما قال مصدر عسكري سوري, تعليقا على الحادثة, إن الطائرة تحطمت نتيجة عطل فني وليس بسبب نيران المسلحين، "فعلى الأغلب توقف محرك الطائرة".

في حين اعلنت حركة "أحرار الشام" المعارضة أنها أسقطت طائرة حربية سورية, يوم السبت, في ريف محافظة إدلب الحدودية مع تركيا شمال غربي البلاد.

و سبق لمقاتلين معارضين أن أعلنوا إسقاط عدة طائرات حربية ومروحية خلال النزاع الدائر في البلاد، كما أرجعت مصادر رسمية سقوط عدة طائرات عسكرية "لأعطال فنية".