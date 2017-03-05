سقط ضحايا, يوم الأحد, جراء سقوط قذائف على مشفى تشرين العسكري بمنطقة برزة في العاصمة بدمشق و ضاحية الأسد ومزارع جرمانا بريفها.

وقالت مصادر مؤيدة, في صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, إن امرأة وطفلها قتلا كما سقط جرحى جراء سقوط قذائف على مشفى تشرين ومحيطه بدمشق.وكانت قذائف طالت امس مشفى تشرين العسكري بدمشق,ما أدى إلى سقوط قتيلين وإصابة 9 بجروح.

وفي سياق متصل, اشارت المصادر الى مقتل 4 اشخاص واصابة 12 بجروح جراء قصف بقذائف الهاون طال منطقة ضاحية الأسد بريف دمشق.

وتشهد ضاحية الاسد, الخاضعة لسيطرة النظام, ومحيطها بالعموم أوضاع امنية متوترة, حيث تتعرض بشكل دائم لسقوط قذائف هاون, ما يؤدي الى سقوط قتلى وجرحى ووقوع أضرار مادية, ويأتي هذا في الوقت الذي تدور فيه معارك بين النظامي ومسلحي المعارضة في محيط مشفى حرستا.

كما سقطت قذائف في مزارع جرمانا بريف دمشق, مما ادى الى وقوع اصابات, بحسب المصادر.

يشار الى أن القذائف عاودت, في الفترة الأخيرة, استهداف مناطق عدة, خاضعة للنظام, في دمشق وريفها ما يؤدي لسقوط ضحايا وأضرار مادية, وذلك بعد أن شهدت العاصمة هدوءا نسبيا.