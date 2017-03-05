أعلنت مصادر مؤيدة, يوم الأحد, عن تعطيل المدارس في منطقة ضاحية الأسد بريف دمشق, يوم غد الاثنين, نتيجة الوضع الأمني المتوتر.

وقالت المصادر, في صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, انه تقرر تعطيل مدارس ضاحية الاسد غدا الاثنين , نظراً للأوضاع الصعبة التي تمر بها المنطقة.

من جهتها, اشارت صحيفة (الوطن) المحلية, الى تعطيل المدارس في الضاحية بريف دمشق يوم غد ,حفاظاً على سلامة الطلاب

وجاء ذلك عقب ساعات على مقتل 4 اشخاص واصابة 12 بجروح جراء قصف بقذائف الهاون طال المنطقة. ما دفع بإدارة المدارس في الضاحية الى احتجاز الطلاب في المدارس حتى عودة الهدوء للمنطقة.

وتداولت المصادر إحدى الصور لطلاب إحدى مدارس الضاحية اليوم, وقد بدت على وجوهم علامات الخوف في ظل التوترات التي سادت المنطقة.

وكانت مديرية تربية ريف دمشق أصدرت قرارا يقضي بتعطيل مدارس ضاحية الأسد يومي الاحد والاثنين الماضيين , بسبب الأوضاع الأمنية المحيطة بالمنطقة وتحسبا لدرء أي خطر قد يلحق بسلامة الطلاب, وبعدها يتم تقدير الوضع كل يوم.

وتشهد ضاحية الاسد, الخاضعة لسيطرة النظام, ومحيطها بالعموم أوضاع امنية متوترة, حيث تتعرض بشكل دائم لسقوط قذائف هاون, ما يؤدي الى سقوط قتلى وجرحى ووقوع أضرار مادية, ويأتي هذا في الوقت الذي تدور فيه معارك بين النظامي ومسلحي المعارضة في محيط مشفى حرستا.

سيريانيوز