استهدف تفجير انتحاري, يوم الأحد, مقراَ لـ "لجبهة الشامية" في مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي, ما ادى الى سقوط قتلى وجرحى في صفوف عناصر الجبهة من بينهم مدنيين.

وذكرت مصادر معارضة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل, ان انفجار عنيف هز مدينة إعزاز , مستهدفاَ إحدى المقرات التابعة "للجبهة الشامية" ، خلف عدد من القتلى وعشرات الجرحى بينهم مدنيين.

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واوضحت المصادر أن الانفجار وقع في مدخل المقر التابع للجبهة ,حيث حاول الانتحاري الدخول الى داخل المقر ولكن تم اكتشاف أمره فقام بتفجير نفسه على الفور.

وأشارت المصادر الى ان فرق الدفاع المدني قامت بنقل الجرحى للمشافي الطبية، وسط حالة استنفار أمني في المدينة.

من جانبها, تحدثت مصادر مؤيدة عن مقتل قتل 7 مسلحين وإصابة آخرين بتفجير انتحاري بحزام ناسف استهدف مقراً للجبهة الشامية في مدينة أعزاز .

ولم تعلن حتى الان أي جهة مسؤوليتها عن التفجير الذي استهدف إحدى المقرات للجبهة.

وسبق أن تعرضت مدينة إعزاز لعشرات التفجيرات التي تبناها تنظيم "داعش", استهدفت اماكن ومقرات للمعارضة المسلحة ومناطق مدنية ، خلفت العشرات من الضحايا.