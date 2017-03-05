تحدثت الأمم المتحدة, يوم الأحد, عن نزوح 66 ألف شخص من محافظة حلب جراء المعارك التي يخوضها الجيش النظامي ضد تنظيم "داعش".

وكشف تقرير أصدره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية, وتناقلته وكالات أنباء, عن "نزوح نحو 40 ألفا من مدينة الباب وبلدة تادف المجاورة، إضافة إلى 26 ألفا من شرق الباب في محافظة حلب".

تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا ..

وشهدت بلدات بريف حلب الشرقي, يوم السبت, حركات نزوج باتجاه منبج , هرباَ من عمليات القصف, بالتزامن مع بدء الجيش النظامي دخول المدينة, بعد التوصل لاتفاق يقضي بتسليم "مجلس منبج" عدة قرى للنظامي.

وتتعرض عدة بلدات بريف حلب الشرقي عمليات قصف بشكل شبه يومي, تقول المعارضة ان مصدرها الطيران النظامي والروسي, مايؤدي الى سقوط ضحايا ودمار بالمباني وحركات نزوح للسكان.

ويشار الى أن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أعلنت, مؤخرا, أنها استعادت من تنظيم "داعش" 29 بلدة في الشمال الشرق من مدينة حلب, كان آخرها قرى وبلدات أبو جرين منبج وتل ماعز والروضة ورسم الكبار وعلفا وتل الزعرايا وأم الطلاطل وأم العمد بريف حلب الشرقي.

يشار الى ان الأمم المتحدة أعلنت, أواخر العام الماضي, أن أكثر من 110 آلاف من سكان الأحياء الشرقية من حلب غادروا منازلهم منذ يوم 24 من شهر تشرين الثاني الماضي.