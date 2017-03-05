أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد الله الغربي قرارا ألزم بموجبه بائعي الغاز المنزلي والزيوت والشحوم المعدنية بالتقيد بالأسعار والإعلان عنها بشكل واضح.

وتضمن القرار, الذي نشرته وكالة الانباء (سانا), فتح محال بيع الغاز يومياً عدا أيام العطل الرسمية لتلقي طلبات المواطنين لمدة 7 ساعات على الأقل, ووضع لوحة على واجهة المحل أو المستودع تشير بوضوح إلى اسم البائع وعنوانه التجاري.‏

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كما اشترط القرار منع بيع الاسطوانات بالجملة أو وضعها في غير الأماكن المرخصة لذلك أو تعبئة عبوات الغاز الصغيرة بالمحل نفسه أو بيع أسطوانات الغاز ناقصة الوزن ، مشدداً على منع استخدام الغاز المنزلي للأغراض الصناعية وخاصة في المطاعم بأنواعها.‏

وحددت وزارة النفط, الشهر الماضي, السعر المعتمد لاسطوانة الغاز المبيعة للمواطن بـ 2650 ليرة, مطمئنة الموطنين بأن ازمة الغاز الى "انفراج".

وكانت وزارة التجارة الداخلية هددت, في وقت سابق من الشهر الجاري, بإحالة من يبيع اسطوانات الغاز بسعر زائد إلى القضاء.

وبدأت أزمة الغاز المنزلي بالتحسن لاسيما بدمشق, بعد مشكلة نقص حادة, مادفع المواطنين إلى شراء المواد عن طريق السوق السوداء, باسعار مضاعفة, حيث تجاوز سعر الاسطوانة بين 3200 الى 5000 ليرة اغلى مما كانت عليه سابقا .

كما تضمن قرار وزير التجارة الداخلية أيضا الزام مزاولي مهنة الاتجار بالزيوت والشحوم المعدنية بالإعلان عن أسعار موادهم بشكل واضح والتقيد بالسعر المحدد أصولاً ووضع لوحة على واجهة المحل سواء كان ضمن محطة لتوزيع المحروقات أو محل تجاري أو محطة غسيل وتشحيم السيارات تشير بوضوح إلى اسمه وعنوانه التجاري.

ويهدف القرار, وفقا لوزير التجارة الداخلية, الى ضمان حصول المواطن على حاجته من مادة الغاز المنزلي والزيوت والشحوم المعدنية دون استغلال وبالجودة المطلوبة, مهدداَ بفرض عقوبات بحق المخالفين.