أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم, يوم الاحد, ان تركيا لاتعارض سيطرة الجيش السوري على مدينة منبج بريف حلب, وذلك عقب ساعات على دخول الجيش النظامي المدينة.

ونقلت وكالات انباء عن يلدريم قوله, خلال مشاركة في مظاهرة بمدينة "سينوب" شمالي تركيا, إلى أن "الأرض السورية ينبغي أن تنتمي للسوريين وتكون خاضعة لسيطرتهم".

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وكانت مصادر مؤيدة اعلنت امس أن الجيش النظامي تمكن من الدخول إلى منبج, حيث باشر عملية انتشار بشكل تدريجي في القرى التي تسيطر عليها “قوات سورية الديمقراطية” جنوب غرب المنطقة, والواقعة على خطوط تماس “درع الفرات”, المدعومة من الجيش التركي.

وجاء ذلك بعد توصل "مجلس منبج العسكري" الخميس، توصل لاتفاق مع الروس, بخصوص تسليم القرى الغربية في ريف المدينة, الواقعة على خط التماس مع قوات عملية "درع الفرات" التي يقودها الجيش التركي, إلى حرس الحدود التابع للنظام السوري, الامر الذي نفته تركيا.

واعلنت تركيا مرارا انها تعتزم التوجه الى منبج بسبب وجود مقاتلين أكراد هناك, بعد اكمال عملية الباب, وهددت بقصف المقاتلين الاكراد في حال لم لم ينسحبوا من المدينة, في وقت أنشأت الولايات المتحدة الامربكية قاعدة عسكرية داخل مدينة منبج, لحمايتها من الهجمات المحتملة من الجانب التركي أو من قبل القوات المدعومة من قبلها, بحسب ما اعلنته قوات "سوريا الديمقراطية".

وسيطرت قوات "سوريا الديمقراطية" على مدينة منبج في آب عام ,2016 بدعم من مستشارين عسكريين أمريكيين وبإسناد جوي من التحالف الدولي .