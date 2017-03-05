تدرس وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) خطة تقضي بتوسيع المشاركة العسكرية الأمريكية في عملية انتزاع الرقة من قبضة تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) وتقديم الدعم اللازم لقوات "سوريا الديمقراطية في هذه العملية".

وذكرت وكالات انباء ان صحيفة "واشنطن بوست" أفادت, نقلا عن مسؤولين أمريكيين, ان الخطة تقضي بتوسيع مشاركة القوات الأمريكية الخاصة والمروحيات والمدفعية، بالإضافة إلى تزويد مقاتلي "قوات سوريا الديمقراطية" على الأرض بالسلاح.

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ولا تفترض الخطة بمشاركة القوات الأميركية في العمليات القتالية بشكل مباشر، وإنما بتنسيق أوثق مع القوات الموجودة على الخطوط الأمامية وبدور أكر في اتخاذ القرارات على الأرض.

وكان قائد قوات التحالف الدولي ضد "داعش" في سوريا والعراق ستيفن تاونسيند اعلن منذ ايام ان المقاتلين الاكراد سيشاركون في عملية انتزاع الرقة, كاشفا عن مناقشات جارية بين واشنطن وانقرة بخصوص الدور الذي يمكن ان تلعبه الأخيرة في هذه العملية.

وأبدت تركيا في عدة مناسبات المشاركة في استعادة الرقة, كاشفة عن مناقشات جارية حول الخطة التي طرحتها والتي تتعلق بطرد "داعش" من الرقة, لكنها لوحت بعدم المشاركة بالعملية في حال اشراك واشنطن المقاتلين الاكراد فيها.

وأطلق تحالف "قوات سوريا الديمقراطية", الذي تدعمه الولايات المتحدة الأمريكية، مؤخرا المرحلة الثالثة من عملية "غضب الفرات", في الرقة الخاضعة لسيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش), بهدف اكمال عزل المدينة واستعادة السيطرة على المنطقة, حيث تمكن من التقدم والسيطرة على قرى ونقاط كانت بيد داعش.