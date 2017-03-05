عثرت السلطات التركية, يوم الأحد, على حطام الطائرة الحربية السورية التابعة للجيش النظامي والتي تحطمت بالقرب من الحدود السورية التركية, كما عثرت على طائرها جريحا.

ونقلت وكالات انباء عن وسائل إعلام تركية أنه "تم العثور على الطيار على مسافة 500 متر من مكان تحطم الطائرة وهو في حالة وهن شديدة، وتم نقله إلى المستشفى."

وعثرت القوات التركية على مظلة قائد المقاتلة السورية، في قضاء "ألطن غوز" الحدودية بولاية هاتاي.

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وجاء ذلك عقب ساعات من تأكيد والي هاتاي, أردال عطا, أن فرق البحث التركي عثرت على حطام الطائرة الحربية التي سقطت قرب الحدود التركية السورية,مشيرا إلى أن قمرة قيادة الطائرة كانت خالية بعد سقوطها قرب قرية "يايلاجق" التابعة لمدينة أنطاكيا، مرجحا أن يكون أفراد طاقم الطائرة قد نجوا بأرواحهم.

وكان رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم أكد, يوم السبت, تحطم طائرة حربية يعتقد بأنها سورية فوق الأراضي التركية.

وأعلنت حركة "أحرار الشام" المعارضة أنها أسقطت طائرة حربية سورية, يوم السبت, في ريف محافظة إدلب الحدودية مع تركيا شمال غربي البلاد.

وسبق أن أعلنت الحكومة السورية، عن فقدان الاتصال مع قائد طائرة "ميغ 21" كانت في مهمة استطلاعية بالقرب من الحدود التركية، وقالت إن عمليات البحث جارية عن الطيار.

كما قال مصدر عسكري سوري, تعليقا على الحادثة, إن الطائرة تحطمت نتيجة عطل فني وليس بسبب نيران المسلحين، "فعلى الأغلب توقف محرك الطائرة".

و سبق لمقاتلين معارضين أن أعلنوا إسقاط عدة طائرات حربية ومروحية خلال النزاع الدائر في البلاد، كما أرجعت مصادر رسمية سقوط عدة طائرات عسكرية "لأعطال فنية".