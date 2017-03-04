استغل بايرن ميونيخ المتصدر وحامل اللقب تعثر مطارده المباشر لايبزيغ وابتعد 7 نقاط بفوزه الثمين على مضيفه كولن 2-0 يوم السبت في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الألماني.

وحمل الفوز نكهة إسبانية كون مسجّلي الهدفين الأولين هما مدافعا منتخب "لاروخا" خافيير مارتينيز (25) وخوان برنات (48)، قبل أن يصنع الأخير الهدف الثالث للدولي الفرنسي السابق فرانك ريبيري (90).



وهو الفوز السابع عشر لبايرن ميونيخ هذا الموسم فرفع رصيده إلى 56 نقطة مقابل 49 نقطة للايبزيغ الذي تعادل مع مضيفه أوغسبورغ 2-2 الجمعة في افتتاح المرحلة. أمّا كولن فمُني بخسارته السادسة هذا الموسم والأولى على أرضه، والثانية في مبارياته الأربع الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز فتجمّد رصيده عند 33 نقطة في المركز السابع.



وتابع الفريق البافاري نتائجه الرائعة مؤخراً ومشواره نحو اللقب الخامس على التوالي وعوّض سقوطه في فخ التعادل أمام كولن ذهاباً (1-1)، وقتها أوقف الضيوف الانطلاقة القوية للبافاريين بعد 5 انتصارات متتالية.



وضرب الفريق البافاري بقوة في الأيام الماضية بفوزين كاسحين على هامبورغ 8-0 في الدوري السبت الماضي، وشالكه 3-0 الأربعاء في ربع نهائي مسابقة كأس ألمانيا التي يحمل لقبها، وبالتالي وجّه إنذاراً شديد اللهجة إلى مضيفه أرسنال الإنكليزي الذي سيلاقيه الثلاثاء المقبل في إياب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا (5-1 ذهاباً).



وبكّر بايرن ميونيح بالتسجيل عبر مارتينيز إثر تلقيه كرة أمام المرمى من الدولي التشيلي أرتورو فيدال فسددها من مسافة قريبة داخل المرمى (25).



وأضاف برنات الثاني مطلع الشوط الثاني من تسديدة قوية زاحفة من داخل المنطقة إثر تلقيه كرة من توماس مولر (48)، ثم صنع الهدف الثالث لريبيري عندما هيّأ له كرة داخل المنطقة سددها قوية من مسافة قريبة داخل المرمى (90).



بدوره، استغل بوروسيا دورتموند تعثر لايبزيغ وقلّص الفارق معه إلى 6 نقاط عندما حسم قمته مع ضيفه باير ليفركوزن بفوز ساحق 6-2.



وعزز هوفنهايم موقعه في المركز الرابع مع 41 نقطة في رصيده بفوزه الكبير على ضيفه إينغولشتات صاحب المركز قبل الأخير (18 نقطة) بنتيجة 5-2.



وتابع فيردر بريمن صحوته وتنفس الصعداء نسبياً بفوزه الثالث على التوالي وكان على حساب ضيفه دارمشتات صاحب المركز الأخير بهدفين نظيفين سجلهما ماكس كروزه في الدقيقتين 75 من ركلة جزاء و90+2).



وتعادل ماينتس مع فولفسبورغ بهدف للكولومبي جون كوردوبا (24) مقابل هدف لماريو غوميز (20).



وتختتم المرحلة الأحد بلقاءي أينتراخت فرانكفورت مع فرايبورغ، وهامبورغ مع هرتا برلين.